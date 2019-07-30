Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
30.07.19 18:36

Чиновника Держвиконавчої служби затримано на Івано-Франківщині на хабарі 30 тис. грн, - СБУ. ФОТО

Співробітники СБУ впіймали на систематичних хабарях керівника одного з райвідділів Державної виконавчої служби Головного теруправління юстиції в Івано-Франківській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Чиновника Держвиконавчої служби затримано на Івано-Франківщині на хабарі 30 тис. грн, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець налагодив механізм отримання хабарів від місцевих мешканців за сприяння у закритті виконавчих проваджень без стягнення штрафних санкцій і неподання до суду звернень про тимчасове обмеження у праві виїзду за кордон.

Співробітники СБУ задокументували вимагання посадовцем 30 тисяч гривень у чергового боржника за закриття низки виконавчих проваджень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чиновника Держекоінспекції затримано під час одержання 100 тис. грн хабаря за позитивний результат перевірки, - військова прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали зловмисника у службовому кабінеті під час одержання 20 тисяч гривень ‒ другої частини хабаря.

Чиновника Держвиконавчої служби затримано на Івано-Франківщині на хабарі 30 тис. грн, - СБУ 02

Також читайте: У Житомирі чиновника Держпраці впіймали на хабарі 2 тис. дол., - прокуратура

Чиновника Держвиконавчої служби затримано на Івано-Франківщині на хабарі 30 тис. грн, - СБУ 03

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України затриманому оголошено про підозру.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100