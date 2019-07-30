ЦВК зареєструвала ще 49 переможців виборів депутатами - загалом їх уже 84

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці ЦВК у фейсбуці.

"Під час сьогоднішнього засідання на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 року в 49 ОВО", - йдеться в повідомленні.

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Таким чином, ЦВК визнала обраними народними депутатами України Максима Пашковського - в окрузі № 11, Петра Юрчишина - в окрузі № 13, Геннадія Вацака - в окрузі № 16, Юрія Мисягіна - в окрузі № 28, Олену Криворучкіну - в окрузі № 32, Олександра Трухіна - в окрузі № 40, Федора Христенка - в окрузі № 46, Олександра Ковальова - в окрузі № 51, Роберта Горвата - в окрузі № 68, Павла Мельника - в окрузі № 81, Оксану Савчук - в окрузі № 83, Зіновія Андрійовича - в окрузі № 87, Володимира Тимофійчука - в окрузі № 89, Миколу Глушка - в окрузі № 97, Олександра Дануцу - в окрузі № 99, Олеся Довгого - в окрузі № 102, Олега Воронька - в окрузі № 103, Олександра Лукашева - в окрузі № 113, Наталю Піпу - в окрузі № 115, Миколу Княжицького - в окрузі № 116, Ярослава Рущишина - в окрузі № 117, Андрія Кіта - в окрузі № 126, Максима Дирдіна - в окрузі № 132, Артема Дмитрука - в окрузі № 133, Олега Колєва - в окрузі № 134, Андрія Бобляха - в окрузі № 145, Анастасію Ляшенко - в окрузі № 148, Олександра Ковальчука - в окрузі № 152, Віктора М'ялика - в окрузі № 155, Сергія Литвиненка - в окрузі № 156, Ігоря Васильєва - в окрузі № 158, Ігоря Молотка - в окрузі № 160, Максима Гузенка - в окрузі № 161, Миколу Задорожнього - в окрузі № 162, Івана Чайківського - в окрузі № 165, Миколу Люшняка - в окрузі № 166, Олександра Куницького - в окрузі № 169, Олександра Фельдмана - в окрузі № 174, Дмитра Люботу - в окрузі № 177, Олександра Литвинова - в окрузі № 178, Ігоря Колихаєва - в окрузі № 184, Любов Шпак - в окрузі № 194, Сергія Нагорняка - в окрузі № 199, Олега Семінського - в окрузі № 205, Олександра Юрченка - в окрузі № 211, Лесю Забуранну - в окрузі № 216, Дмитра Гуріна - в окрузі № 218, Миколу Тищенка - в окрузі № 219, Ганну Бондар - в окрузі № 220.

Отже, йдеться в повідомленні, станом на 30 липня ЦВК визнала обраними 84 народних депутатів України.