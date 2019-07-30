ГПУ викликала чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва для вручення підозр, зокрема і суддю Вовка

Як передає Цензор.НЕТ, повістки опубліковано на сайті відомства.

Глава суду Павло Вовк, а також судді Євген Аблов, Ігор Погрібніченко та Іван Шепітко викликані до слідчого ГПУ на 2 серпня для вручення підозр і допиту як підозрювані.

Усі вони проходять в одному кримінальному провадженні, відкритому у квітні 2014 року, і обвинувачуються в перевищенні влади і службових повноважень, службовій підробці, ухваленні завідомо неправомірного вироку та інших злочинах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проти суддів ОАСК Вовка, Аблова, Погібніченка та одеського судді Шепітка можуть висунути звинувачення за статтею "завідомо неправомірні рішення", - джерело

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний члена ВККС, який користувався підтримкою громадськості Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.