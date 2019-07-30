Зеленський підписав указ про президентські стипендії для юних спортсменів з інвалідністю та їхніх тренерів

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

"З метою подальшої підтримки та заохочення дітей з інвалідністю до систематичних занять фізичною культурою і спортом, сприяння розвитку їхніх спортивних досягнень, а також підтримки тренерів, які забезпечують спортивну підготовку таких дітей, постановляю: заснувати 150 стипендій Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їхніх тренерів", - йдеться в указі.

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Зеленський також затвердив Положення про стипендії Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їхніх тренерів.

Щорічно призначається 100 стипендій для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення на всеукраїнських змаганнях, і 50 стипендій тренерам, що забезпечують спортивну підготовку таких дітей.

Стипендії призначаються в розмірі, що становить:

для дітей - два прожиткові мінімуми для дітей відповідного віку;

для тренерів - два прожиткові мінімуми для працездатних осіб.

Відбір претендентів на призначення стипендій проводиться комісією Міністерства молоді та спорту України.

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