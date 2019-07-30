"Це дуже правильне рішення і це лише перший крок", - Маселко про виклик на допит глави і трьох суддів ОАСК

Згідно з повідомленням на сайті ГПУ, Вовка викликано "для проведення процесуальних дій, передбачених ст. 278 КПК України (вручення письмового повідомлення про підозру) та слідчих дій, передбачених ст. 224 КПК України (допит як підозрюваного) в кримінальному провадженні № 42014100020000046 від 25.02 .2014, за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ст. 340; ч. 1 ст. 375, ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 376, ч.ч. 1, 2 ст. 376-1, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 190, ст. 351-2, ч.1 ст.27, ст. 375 Кримінального кодексу України", передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко заявив, що повістки для вручення підозр суддям ОАСК надіслано та чекає на вибачення від "скунсів, які волали про "зраду"

"Ну що ж, процес пішов!!! Докази знайшлись. Генпрокуратура викликає на 2 серпня голову Окружного адмінсуду м.Києва Павла Вовка та суддів Аблова, Погрібніченка та Шепітка для вручення підозр. Це дуже правильне рішення і це лише перший крок", - прокоментував у фейсбуці член Громадської ради доброчесності при НАБУ Роман Маселко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ викликала чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва для вручення підозр, зокрема і суддю Вовка

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний члена ВККС, який користувався підтримкою громадськості Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.