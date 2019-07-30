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30.07.19 20:28

Українські школярі завоювали 4 медалі на Міжнародній учнівській олімпіаді з хімії у Франції. ФОТО

4 медалі здобули учасники української команди на Міжнародній учнівській олімпіаді з хімії. Змагання завершилися сьогодні, 30 липня 2019 року, в м. Париж (Франція).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Українські школярі завоювали 4 медалі на Міжнародній учнівській олімпіаді з хімії у Франції 01

До складу української команди увійшло четверо школярів, кожен з яких посів призове місце:

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Загалом на олімпіаді змагалися майже 200 школярів із 75 країн світу. Вони демонстрували свої знання в практичному й теоретичному турах.

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