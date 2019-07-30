Українські школярі завоювали 4 медалі на Міжнародній учнівській олімпіаді з хімії у Франції. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

До складу української команди увійшло четверо школярів, кожен з яких посів призове місце:

золото - Олександр Кудрик, учень ліцею № 100 "Поділ" (м. Київ);

срібло - Лідія Дубенська, учениця Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І. Франка;

срібло - Гордій Андрусів, учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І. Франка;

бронза - Анатолій Кузнєцов, учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І. Франка.

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Загалом на олімпіаді змагалися майже 200 школярів із 75 країн світу. Вони демонстрували свої знання в практичному й теоретичному турах.