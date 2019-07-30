Одеський суд викликає прокурорів САП у справі заводу "Краян", за якою виправдано Труханова та інших чиновників Одеси

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"У вівторок, 30 липня, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою отримано повістку про виклик на 09:15 6 серпня 2019 року до Малиновського районного суду м. Одеси у кримінальному провадженні щодо нині чинного очільника міськради Одеси та інших осіб, яких суд 4 липня 2019 року виправдав і визнав невинуватими в інкримінованих злочинах щодо заволодіння коштами бюджету в сумі понад 92 млн грн внаслідок реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адмінкорпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеною ціною", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що прокурор заздалегідь запланував ознайомлення в суді з матеріалами судового провадження у визначений судом час, тому візьме участь у засіданні. "Хоча з порядку незрозуміло, у зв'язку з чим суд призначив засідання і яке питання підлягає розгляду", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, суд повністю виправдав Труханова, його заступника Павла Вугельмана й інших фігурантів, оскільки їхню провину не було доведено.

САП має намір оскаржити виправдувальний вирок, а НАБУ заявило про підтримку позиції САП. У САП вказали, що, на думку сторони обвинувачення, детективи провели всебічне, повне та об'єктивне досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, зібрали безліч належних та допустимих доказів, які у своїй сукупності в повному обсязі доводять вину міського голови Одеси та інших осіб у вчиненні інкримінованих їм злочинів.