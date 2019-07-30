Зеленський доручив реалізувати проєкт "єМалятко" до кінця року

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у вівторок пресслужба президента України.

В Офісі президента України під головуванням глави держави Володимира Зеленського відбулася нарада з питань реалізації комплексних електронних послуг, пов'язаних з народженням дитини та оформленням відповідних документів.

"Я з самого початку казав, що йду на посаду Президента, щоб спростити життя нашим громадянам. Цифровізація державних послуг, або "Держава у смартфоні", є пріоритетом нашої команди. Особливо це стосується суспільно важливих та масових послуг, коли батьки змушені проходити бюрократичне пекло з немовлям на руках. Я доручаю реалізувати проєкт "єМалятко" до 1 січня 2020 року і готовий прибрати всі бар’єри, які виникатимуть", - підкреслив Зеленський під час наради.

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Радник президента України Михайло Федоров зазначив, що проєкт "єМалятко" - унікальний не тільки в Україні, але й у світі. "Наш проєкт передбачає можливість отримати 10 послуг за однією заявою. Проєкт є дуже складним і комплексним, і ми із самого початку хочемо задати високі стандарти управління ним", - сказав він.

За словами Федотова, профільні центральні органи виконавчої влади до 7 серпня мають підготувати галузеві плани та визначити керівників підпроєктів, а вже 9 серпня відбудеться обговорення загального плану реалізації проєкту.

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Проєкт "єМалятко" передбачає, що за однією заявою відразу в пологовому будинку можна буде отримати 10 держпослуг: 1) державна реєстрація народження дитини; 2) реєстрації місця проживання народженої дитини; 3) призначення допомоги при народженні дитини; 4) реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я; 5) реєстрація народженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; 6) отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї; 7) визначення походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою; 8) визначення належності дитини до громадянства України; 9) присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі; 10) призначення допомоги багатодітним сім’ям.

Реалізація електронного проєкту "єМалятко" передбачена указом президента України "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг" і передбачає зменшення кількості необхідних візитів із 11 до нуля, а кількості необхідних документів - із 37 до одного.

Реалізація ініціатив відбудеться за підтримки міжнародних проєктів, зокрема програми EGAP (Швейцарська Конфедерація та Фонд Східна Європа), проєкту EGOV4Ukraine (ЄС, Естонія), Офісу реформ адміністративних послуг (Канада, проєкт EDGE) та проєкту EU4PAR (ЄС).