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30.07.19 22:31

Безпілотник ОБСЄ зафіксував автоколону біля кордону з РФ на окупованій Донеччині

Безпілотник ОБСЄ виявив колону із 8 вантажівок на кордоні з РФ на окупованій Донеччині, в районі, де немає офіційного пункту перетину кордону.

Безпілотник ОБСЄ зафіксував автоколону біля кордону з РФ на окупованій Донеччині

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

"Вночі 22 липня БПЛА СММ дальнього радіуса дії виявив автоколону з 8 вантажівок (з них, вірогідно, 3 - автоцистерни), 4 з яких мали причепи. Усі вони стояли розвернуті в західному напрямку на ґрунтовій дорозі вздовж лісосмуги поряд із кордоном з Російською Федерацією, приблизно за 2 км на південний схід від н. п. Степне (непідконтрольний урядові, 72 км на південний схід від Донецька), де немає офіційного пункту перетину кордону", - йдеться у звіті.

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