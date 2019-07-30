Бекіров почне голодування в разі переведення справи в Красноперекопськ, оскільки не витримає тривалого етапу, - адвокат Веліляєв

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив адвокат активіста Іслям Веліляєв за підсумками відвідування підзахисного 30 липня, передає Цензор.НЕТ.

"Як і раніше, стан його здоров'я залишає бажати кращого. Можна охарактеризувати як стабільно критичний. За словами Едема, рівень цукру в крові на цей момент перебуває на позначці 12-16 ммоль. Після прийому їжі цукор піднімається до 20-22 ммоль. Тиск на рівні 160 на 100. Турбують часті головні болі. Протягом 10 днів не міг встати з нар через защемлення нерва і сильний біль у спині. Болить серце, мучить задишка, задихається. Відчуття нестачі свіжого повітря", - написав Веліляєв.

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Адвокат додав, що Бекірову щодня вводять ін'єкцію інсуліну і дають діабетичні препарати.

"З огляду на ці та інші обставини, Едем заявив про намір розпочати голодування в разі переведення кримінальної справи для розгляду по суті в місто Красноперекопськ, оскільки він не витримає такого тривалого етапу", - додав Веліляєв.

Він також зазначив, що знущання тривають і Бекіров доведений до відчаю.

"Безкарність, фактично злочинних дій посадових осіб, ширшає. Спочатку його необґрунтовано затримали, оббрехали, занапастили його здоров'я, а тепер хочуть його етапувати в Красноперекопськ, де він буде утримуватися під час судового процесу по суті", - зазначив адвокат.

Веліляєв також закликав усіх надати посильну допомогу у звільненні Едема Бекірова.

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Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.

27 липня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням невідкладно забезпечити медичною допомогою утримуваного в окупованому Криму кримського татарина Едема Бекірова, якому стає дедалі гірше.