МОЗ запускає проєкт "Запитай у лікаря": ставити запитання можна в соцмережах відомства

"Запитай у лікаря" - формат онлайн-спілкування пацієнтів та лікарів на найбільш затребувані теми, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства. На сторінці МОЗ України у Facebook відбуватимуться трансляції наживо, під час яких користувачі мережі зможуть отримати відповіді від досвідченого спеціаліста.

Перша трансляція відбудеться 1 серпня о 13:00, тема - вакцинація. Її розкриє Федір Лапій, лікар-інфекціоніст, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П. Л. Шупика, член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

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Свої запитання можна написати під публікаціями у фейсбуці (https://tinyurl.com/yxqj6orj) і твітері (https://tinyurl.com/y692hgw7), а лікар відповість на них у прямому ефірі.

МОЗ України наголошує, що будь-які консультації щодо вашого стану здоров’я ви маєте отримувати насамперед у сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким ви підписали декларацію. Саме на рівні сімейних лікарів у світі вирішуються до 80% питань щодо здоров’я. Формат "Запитай у лікаря" - це додаткова можливість дізнатися у фахівців відповідь на те чи інше питання, що не може замінити візит і повноцінну індивідуальну консультацію з вашим лікарем.

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