Україна відкриє 18 візових центрів у 16 країнах світу, - МЗС

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"МЗС продовжує реалізацію комплексу заходів для підвищення рівня консульського обслуговування іноземців, які бажають відвідати нашу державу, – триває розширення мережі візових центрів, яка з серпня 2019 р. охоплюватиме 74 міста", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз не надаватиме візи кримчанам за виданими після 2014 року російськими паспортами, - посол ЄС у РФ Едерер

На додаток до існуючих 56 візових центрів відкриваються 18 нових центрів у 16 країнах світу: у Сіднеї (Австралія), Кабулі (Афганістан), Мінську (Білорусь), Лондоні (Сполучене Королівство), Александрії (Єгипет), Тель-Авіві (Ізраїль), Ахмедабаді, Хайдарабаді, Чандігарі (Індія), Доха (Катар), Мехіко (Мексика), Гаазі (Нідерланди), Веллінгтоні (Нова Зеландія), Мускаті (Оман), Рамаллі (Палестина), Бангкоку (Таїланд), Анталії (Туреччина), Парижі (Франція).