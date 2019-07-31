Кожен четвертий росіянин помітив погіршення свого матеріального становища упродовж останнього часу, - опитування

Про це свідчать дані опитування, проведеного Фондом "Громадська думка", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
При цьому 67% опитаних відповіли, що їхній добробут за цей термін майже не змінився. Позитивні зміни у своєму житті побачили 8% громадян РФ.
Водночас 12% респондентів зізналися, що грошей не вистачає на їжу. Кожен четвертий відповів, що коштів вистачає на харчування, але не на одяг.
Загалом кожен десятий росіянин (11%) оцінює своє нинішнє матеріальне становище, як добре, 60% - як середнє, і 28% учасників опитування - як погане.
39% росіян не чекають будь-яких змін у найближчий рік для свого матеріального становища, 22% респондентів розраховують його змінити в кращий бік, 18% опитаних вважають, що стане гірше.
Опитування було проведено 14 липня 2019 року серед 1500 респондентів віком від 18 років і старше у 104 населених пунктах, 53 суб'єктах РФ.