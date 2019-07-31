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31.07.19 08:31

Діти загиблих українських бійців відпочинуть у Латвії, - МЗС

З 29 липня по 2 серпня на базі середньої школи міста Мальта під патронатом Національної гвардії і Міноборони Латвії відбуватиметься табір для українських дітей.

Діти загиблих українських бійців відпочинуть у Латвії, - МЗС

Для участі в таборі прибула група з 30 дітей у супроводі офіцерів Збройних сил України та Національної гвардії України, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС.

"Більшість дітей - з сімей військовослужбовців, чиї батьки загинули в боях із сепаратистськими угрупованнями на сході України, що діють за безпосередньої участі і підтримки російських збройних сил", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що латвійське оборонне відомство вже третій рік поспіль забезпечує прийом груп дітей з України на базі підрозділу Національної гвардії в різних регіонах.

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