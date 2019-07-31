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31.07.19 08:07

Усе має вирішити судова інстанція, - МЗС РФ про арешт російського танкера Neyma

МЗС Росії вважає, що оскаржувати рішення української влади про арешт танкера Neyma має його власник.

Усе має вирішити судова інстанція, - МЗС РФ про арешт російського танкера Neyma

Про це в ефірі російського "Коммерсант FM" заявив заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін, передає Цензор.НЕТ.

"Для нас найголовніше було звільнити людей. Наші громадяни, моряки вже давно вдома. Судно це в приватному володінні, тому все має вирішити судова інстанція", - зазначив Карасін.

За його словами, російський МЗС буде стежити за ситуацією з танкером.

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"Ми будемо уважно стежити, але це вже менш драматично. І я сподіваюся, що тут суд вирішить. Будемо за цим спостерігати. Треба з'ясовувати, кому воно належить. І приватний власник має право в судовому порядку оскаржувати рішення української влади. Так що це перейшло трохи в іншу сферу", - резюмував заступник міністра.

Як повідомлялося, Приморський райсуд Одеси заарештував російський танкер Neyma.

Нагадаємо, 25 липня стало відомо про затримання в порту Ізмаїл російського танкера Neyma, який в листопаді 2018 року блокував українські малі кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" в Керченській протоці. Назву танкера після інциденту в Керченській протоці було змінено російськими власниками на Nika spirit.

Пізніше стало відомо, що екіпаж російського танкера відпущений, моряки вилетять до Росії з Молдови. Судно поки залишається в Ізмаїлі.

В СБУ не зафіксували порушень Морського права і законів України з боку екіпажу затриманого в четвер російського танкера, тому підстав для затримання моряків не було.

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