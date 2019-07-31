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31.07.19 07:37

Найманці РФ обстрілюють позиції українських воїнів із гранатометів поблизу Пісків і Луганського, - пресцентр ООС

Найманці РФ на Донбасі продовжують порушувати домовленості про припинення вогню та обстрілюють позиції українських воїнів.

Найманці РФ обстрілюють позиції українських воїнів із гранатометів поблизу Пісків і Луганського, - пресцентр ООС

Про це йдеться у зведенні штабу ОС станом на 07:00 31 липня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.

"30 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил: поблизу Луганського – з гранатометів різних систем. Втрат з української сторони не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

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"Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" позиції наших захисників були обстріляні один раз: поблизу Пісків – з підствольного гранатомета. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню", - додали в штабі ОС.

Найманці РФ обстрілюють позиції українських воїнів із гранатометів поблизу Пісків і Луганського, - пресцентр ООС 01

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