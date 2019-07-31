Унаслідок негоди знеструмлено 53 населені пункти в 5 областях України, - ДСНС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на 7 год. 31 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 53 населених пунктів у 5 областях, а саме: Львівська – 44, Одеська – 4, Запорізька – 2, Луганська – 2, Київська – 1. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго", - йдеться в повідомленні.

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"30 липня в с. Максимівка Вільнянського району внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) пошкоджено шиферну крівлю школи на площі близько 400 м2, дахи 10 приватних житлових будинків та відбулося падіння дерев. Жертв та постраждалих немає. 30 липня в с. Свято-Покровське Бахмутського району внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося відключення електропостачання насосної станції, яка забезпечує водопостачання близько 11 тис. абонентів. Проведення ремонтних робіт заплановано на 31 липня", - додали в ДСНС.