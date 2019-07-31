Велику приватизацію розблоковано, - Герус

Про це сказав представник президента в Кабміні Андрій Герус в інтерв'ю РБК Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Уже розблокована (велика приватизація. - Ред). Зараз м'яч на полі Міністерства економіки. Якщо воно дасть відповідне погодження, то можна вже запустити приватизацію Одеського припортового заводу, ОГХК, Електроважмашу, шахти Краснолиманська і ще кількох підприємств. У нас є процес щодо Центренерго, який не заблокований у суді", - сказав він.

Герус додав, що в Україні є кілька об'єктів, які перебувають на балансі Держуправління справами, їх також можна продати.

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"Якщо Мінекономіки приймає рішення, то далі Кабмін схвалює радників, і через кілька місяців ми можемо отримати успішні кейси з приватизації", - сказав він.

Герус відмовився прогнозувати, які надходження держбюджету може отримати від великої приватизації до кінця цього року, і виступив за приватизацію Укрспирту. На думку політика, монополія цього підприємства "штучно придумана".

"Цей товар точно не є настільки стратегічним, щоб держава тримала монополію у своїй власності, і всі розуміли, що там процвітає масова корупція. Очевидно, що з цього годувалися серед іншого певні клани, політики або навіть якісь кримінальні елементи", - сказав Герус.

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Він додав, що треба дати можливість охочим працювати в спиртовій галузі купити у свою приватну власність заводи, розвивати, але справно платити податки та акцизи.