У Білорусі винесли другий за цей рік смертний вирок

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
"За даними базованої в Мінську правозахисної групи "Весна", суд у Вітебську визнав Віктора Павлова винним у вбивстві двох жінок похилого віку в грудні 2018 року і засудив його до смерті", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, 50-річний підсудний визнав свою вину і просив суд зберегти йому життя.
Павлов - другий засуджений до смертної кари в 2019 році. Раніше подібний вирок був винесений 36-річному Олександру Йосиповичу, якого визнали винним у вбивстві двох дівчат минулого року.
Білорусь залишається останньою країною Європи, де карають смертю.