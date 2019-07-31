У Білорусі винесли другий за цей рік смертний вирок

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

"За даними базованої в Мінську правозахисної групи "Весна", суд у Вітебську визнав Віктора Павлова винним у вбивстві двох жінок похилого віку в грудні 2018 року і засудив його до смерті", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, 50-річний підсудний визнав свою вину і просив суд зберегти йому життя.

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Павлов - другий засуджений до смертної кари в 2019 році. Раніше подібний вирок був винесений 36-річному Олександру Йосиповичу, якого визнали винним у вбивстві двох дівчат минулого року.

Білорусь залишається останньою країною Європи, де карають смертю.