Політв'язень Бекіров через болі в спині не вставав з ліжка десять днів, - адвокат Веліляєв

Про це Крим.Реалії розповів адвокат Іслям Веліляєв, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в цей період Бекірову робили ін'єкції знеболювальних препаратів.

"У нього було серйозне защемлення нерва. Тому він не вставав десять днів лежав на ліжку, ледь добирався до туалету. Весь цей час йому робили знеболювальні уколи. Станом на сьогодні він встає, ходить. Але його хворобу (защемлення нерва в хребті) не вилікували, її залікували, знеболили. Крім цього, йому знову збільшили дозу інсуліну. Тиск переважно високий, страждає від задишки", - розповів адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бекіров почне голодування в разі переведення справи в Красноперекопськ, оскільки не витримає тривалого етапу, - адвокат Веліляєв

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.

27 липня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням невідкладно забезпечити медичною допомогою утримуваного в окупованому Криму кримського татарина Едема Бекірова, якому стає дедалі гірше.