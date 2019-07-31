Шевченко, який співпрацював із НАБУ, порадив Богдану і "слугам народу" звертатися в НАБУ, якщо їм пропонують хабарі

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Дозволю собі трохи фахової критики на адресу голови АП Андрія Богдана. Йому запропонували 20млн $ за те, аби він разом із президентом відчепилися від мера Києва і не заважали Віталію Кличку та його корумпованим друзям грабувати київський бюджет. Так, він не зміг непомітно включити диктофон, але ж навіщо було відмовляти тому посереднику й одразу йти на пресконференцію? Який в цьому сенс? Яка ефективність від таких дій? Без доказів - нульова", - зазначив Шевченко.

Він попросив президента Володимира Зеленського звернути увагу на те, що такі дії не дієві, безрезультатні і, з огляду на боротьбу з корупцією, безвідповідальні.

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"Тож моя порада усім новообраним народним депутатам партії "Слуга народу" й іншим членам нової команди, які незабаром стануть міністрами - якщо вам пропонують хабар чи долю в схемі, в жодному разі не відмовляйтесь одразу! Візьміть під контроль свої емоції, вгамуйте своє обурення - скажіть тій потворі, що вам потрібен час на подумати і мерщій в НАБУ писати заяву. Наступного дня детективи починають негласні слідчо-розшукові дії і ви зустрічаєтесь із корупціонером вже під аудіо- та відео-фіксацію, даєте згоду на його пропозицію і домовляєтесь де, коли і яким чином буде проведений розрахунок. Далі - справа техніки", - зазначив Шевченко.

Колишній співробітник НАБУ зазначив, що тільки "таким чином потрібно боротися з цим кодлом - фіксувати злочин, відправляти під суд і далі в колонію суворого режиму з конфіскацією".

"Андрій Богдан відмовив - ну ок. Так ці ж потвори будуть йти до інших, шукати інші можливості, застосовувати різноманітний гидотний інструментарій задля подальшого пограбунку нашої держави. А їх треба знищувати за кожної нагоди!" - написав Шевченко.

Нагадаємо, глава Офісу Президента Андрій Богдан 30 липня заявив, що до нього приходили представники "смотрящих" і просили не знімати главу КМДА Віталія Кличка з посади взамін на фінансову винагороду в розмірі $20 млн.

У відповідь Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.