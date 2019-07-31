Філарет закликав Міністерство юстиції України продовжити реєстрацію УПЦ Київського патріархату

Як інформує Цензор.НЕТ текст листа опублікований на сторінці УПЦ КП у мережі Facebook.

"До нас дійшла інформація, що Міністерство юстиції має намір зняти з реєстрації УПЦ КП і позбавити права юридичної особи Київську патріархію УПЦ Київського патріархату на підставі рішення ліквідаційної комісії, створеної керівництвом Православної церкви України", - йдеться в повідомленні.

Він також підкреслив, що Епіфаній не мав права ухвалювати таке рішення, оскільки Київська патріархія і Українська православна церква Київського патріархату не входять до складу Православної церкви України.

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Він нагадав митрополиту про Помісний Собор, де було ухвалено рішення про продовження існування Київського патріархату і про вихід зі складу Православної церкви України.

"Тому, Ви не маєте ніякої влади над нашою Церквою і Ваше рішення про створення ліквідаційної комісії не дійсно, так воно є втручанням у внутрішнє життя іншої Церкви", - заявив Філарет.

Нагадаємо, 20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.

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Після цього Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосійського монастиря. Однак храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.

Почесний патріарх Філарет також звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій Православної церкви України". Він стверджує, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва.