Не голодуйте довше, як 2 дні. і вакцинуйтеся перед бійками: Супрун дала поради новообраним нардепам

Про це вона написала на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Невдовзі депутати і депутатки 9-го скликання Верховної Ради України складуть присягу і почнуть багату на стрес роботу. Ми проаналізували можливі ризики для здоров’я та зібрали поради, як їх зменшити, аби справлятися з будь-якими випробуваннями (чи це процес голосування бюджету, чи спілкування з детективами НАБУ)", - написала Супрун.

"Перша порція порад стосуються власного здоров‘я, адже це — передусім особиста відповідальність.

▪️ Харчуйтеся збалансовано. Раціон має бути побудований на мінімально обробленій рослинній їжі, крупах, цільнозерновому хлібі, оліях та різних джерелах білка. Натомість щоденне вживання червоного чи процесованого м’яса збільшує ризик раку.

▪️ Якщо ви захочете проголосити протестне голодування, не тримайте його довше, ніж 2 доби. У межах цього періоду голодувати корисно.

▪️ Мийте руки. Вітатися за руку потрібно з огляду на етикет і корисно з огляду на мережування і дружні стосунки. Але пам’ятайте, що через брудні руки передаються гепатит А, вірус грипу та інші віруси застудних захворювань, Salmonella та кишкова паличка. Мити руки треба щоразу після туалету, після приходу на роботу, перед споживанням їжі. Інструкція тут: http://bit.ly/2Yt8aTC

▪️ Регулярно відвідуйте сімейного лікаря. Сімейний лікар допоможе стежити за тиском, розпізнає переддіабетичний стан, направить на щеплення, дасть електронний рецепт для безоплатного отримання препаратів за програмою "Доступні ліки". Інструкція як обрати свого лікаря тут: http://moz.gov.ua/jak-uklasti-dogovir-z-likarem

▪️ Вакцинуйтеся. З початком сесії слід пройти щеплення від грипу, адже велике скупчення людей — це найкраща ситуація для поширення вірусу. Ви можете зробити також щеплення від гемофільної інфекції типу В. Щодесять років, починаючи з 18, слід робити щеплення від правця і дифтерії. Вони є в амбулаторіях, і безоплатні.

Люди, що займаються контактними видами спорту і медичні працівники мають робити щеплення від гепатиту В. Бійки біля трибуни підпадають під категорію "контактні види спорту". Вакцинуватися слід і перед поїздками в екзотичні країни.

▪️ Гуляйте, але не прогулюйте засідання. Тривале сидіння шкодить здоров’ю: воно змінює поставу, погіршує кровообіг в малому тазу і ногах, зводить нанівець енерговитрати і призводить до набору ваги. Тому в кулуарах і комітетах робіть присідання, відтискання, планки, виходьте на пробіжку в Маріїнський парк, а не стійте чи знову сидіть.

▪️ Відмовтеся від куріння. Це залежність до речовини, без якої мозок знаходиться в стані занепаду, розсіяності і тривожності. Саме куріння є причиною того, що без сигарети погано. Крім цього, куріння підвищує загальну передчасну смертність, смертність від 17 видів раку, сприяє розвитку атеросклерозу, целюліту, старінню шкіри і хворобам периферійних судин.

▪️ Зведіть споживання алкоголю до мінімуму, а краще відмовтеся взагалі. Безпечної дози алкоголю не існує. Хвороби, пов’язані з алкоголем, є однією з провідних причин смертності в Україні.

Алкоголь не покращує травлення, зате збільшує ймовірність раку, деменції, захворювань печінки, спричиняє тривожність, порушення сну і зневоднення, стаж на заваді заняттям спортом. Через алкоголь зростають агресія та шанс потрапити в аварію. Ніколи не сідайте за кермо, якщо випили.

▪️ Дотримуйтеся правил дорожнього руху. З готелю "Київ" можна безпечно і швидко дістатися робочого місця. В інших випадках доведеться або користуватися громадським транспортом, або автомобілем. В автомобілі слід бути пристібнутими навіть на задньому сидінні, не відволікатися через телефон і дотримуватися правил дорожнього руху.

▪️ "Ні" підборам. Якщо протокол не вимагає певного типу взуття, то депутатки мають право ходити в будь-якому. Високі підбори збільшують ризик травми ніг, послаблення сухожиль, деформують стопу, а тісне незручне взуття шкодить кровообігу і працездатності.

▪️ Бережіть горло. Говорити з трибуни важко, особливо якщо доводиться кричати. Уберегти голосові зв’язки від болю допоможуть регулярні вокальні вправи, розігрів, заняття спортом і тренування дихання, віднайдення власного голосу, який дещо нижчий, ніж ви звикли говорити. В разі дисфонії (зриву голосових зв’язок) важливо не зриватися на шепіт і крики, уникати алкоголю і кофеїну, і пити достатньо води або чаю. А ще можна їсти морозиво, коли болить горло.

Принагідно нагадаємо поради як готуватися до публічних виступів: http://bit.ly/2ZiaIW7

▪️ Шануйтеся. Не допускайте булінгу, агресії та домагань. Вони є загрозами на робочому місці, що створюють токсичну атмосферу. Це відбивається, зрештою, на психічному та фізичному стані працівників, і моделях поведінки, прийнятих в суспільстві.

▪️ Працюйте відповідно до своїх біоритмів. Робота вночі над законопроектами чи вивченням законодавчої бази — річ потрібна, але шкідлива для здоров’я. Хронічний брак сну призводить до розвитку тривожності, серцево-судинних захворювань, збільшує імовірність розвитку пухлин. Працюйте наполегливо у свій робочий час.

▪️ Покращуйте пам’ять без ноотропів. Вивчити безліч законів і рішень суду, що їх скасовують — неабияка задача, особливо для нових облич в політиці. Найкраще пам’ять стимулюють такі речі: робити щось одне, а не переключатися на багато задач, вивчити матеріал і його застосувати, хоча б розповісти комусь, будувати асоціації, робити записи від руки, малювати моделі (а не вигадувати схеми), достатньо спати і повноцінно харчуватися.

Брак вітаміну В1, наприклад, буде заважати розбудові нейронних мереж. Важливо також регулярно тренуватися і голодувати, адже це стимулює утворення нейротрофіну BDNF.

▪️ Не відкладайте справи на потім. Не лише тому, що робота скликання може бути достроково припинена, а тому, що прокрастинація є одним із шляхів розвитку серцево-судинних і ментальних хвороб. Адже людина постійно переживає стрес і відчуття, що щось втрачається, а стрес відбивається в тілі.

▪️ Не робіть кілька справ одночасно. Наприклад, ведення бізнесу, розвиток сторінки в Instagram, та робота над законопроектами водночас підриватимуть ваше здоров’я, і заважатимуть здоровому сну і фізичній активності. Мозок найкраще робить щось одне в певний проміжок часу.

▪️ Не згоріть на роботі. Вигорання — це стан хронічного стресу і розчарування, коли багато роботи не призводить до належних результатів, винагороди, визнання чи змін. Воно проявляється психічно і фізично та збільшує ризик хронічних хвороб та депресії, а також цинічного ставлення до роботи. Не треба так", - порадила в.о. міністра охорони здоров'я новоспеченим слугам народу.

"Ці поради можуть застосовувати не тільки новообрані депутати і депутатки, але і всі громадяни. Тому що депутати такі ж люди, як і інші", - резюмувала Супрун.









