ГПУ підготувала підозру слідчому Слідкому РФ за притягнення політв'язня Карпюка до кримінальної відповідальності

Про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури, передає Цензор.НЕТ

"Зазначений громадянин, обіймаючи посаду старшого слідчого у особливо важливих справах першого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління СК РФ по Північно-Кавказькому федеральному округу, достовірно знаючи вимоги кримінально-процесуального законодавства РФ щодо неухильного дотримання слідчим під час розслідування вимог Конституції та КПК РФ, персональної відповідальності за законність здійснення процесуальних дій, перебуваючи в м. Єсентуки, Російська Федерація, діючи умисно, за відсутності у матеріалах кримінальної справи №68144 об’єктивних доказів причетності громадянина України М. Карпюка до скоєння злочинів, які розслідуються у справі, усвідомлюючи, що ця особа не має відношення до їх скоєння, маючи умисел на притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, незаконно притягнув М. Карпюка до кримінальної відповідальності шляхом винесення 17.04.2014 постанови про притягнення в якості обвинуваченого за ч. 1 ст. 209 КК РФ (в редакції Федерального закону від 13.06.1996 № 63-Ф3), п.п. "в", "з", "н" ст. 102, ч. 2 ст. 15, п.п. "в", "з", "н" ст. 102 КК РРФСР (в редакції Федерального закону від 29.04.1993 № 4901-1), штучно створивши докази його вини в інкримінованих злочинах", - йдеться в повідомленні.

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На цей час готується запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Російської Федерації щодо повідомлення вказаній особі про підозру та проведення із ним ряду процесуальних дій. Досудове розслідування у вказаному провадженні триває, встановлюються інші особи, причетні до незаконного притягнення М. Карпюка до кримінальної відповідальності.

Як повідомлялося, Верховний суд Чечні 26 травня 2016 року засудив українців Карпюка та Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно. Згідно з вироком, Карпюк проведе у в'язниці перші 10 років, а Клих - перші 9 років, потім обидва будуть відправлені в колонію суворого режиму. У РФ Карпюка і Клиха засудили у справі про нібито участь у бойових діях у першу чеченську кампанію в складі організації УНА-УНСО, забороненої в РФ.

Зазначимо, що в межах кримінальної справи Карпюка і Клиха російські слідчі намагалися прив'язати до чеченської війни експрем'єра Яценюка: "Яценюк був у військовій касці і розстрілював російських військових з автомата Калашникова".