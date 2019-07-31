УПЦ КП припинила свою діяльність. Відповідний запис внесено до Єдиного держреєстру, - Мінкультури

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінкультури, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство культури України, випереджаючи появу й тиражування заяв про нібито відновлення діяльності колишньої Української Православної Церкви Київського Патріархату (далі – УПЦ КП) та функціонування колишнього центру цього релігійного об’єднання, а саме релігійної організації "КИЇВСЬКА ПАТРІАРХІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ", а також відповідаючи на спекулятивні звинувачення про нібито втручання державних органів у релігійні справи, офіційно повідомляє.

Наказом Міністерства культури України від 30.01.2019 року № 54 було зареєстровано статут РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "КИЇВСЬКА МИТРОПОЛІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ)". Також цим наказом на підставі рішень Помісного собору колишньої УПЦ КП від 15.12.2018 року було визнано такими, що втратили чинність, накази Міністерства від 12 червня 2017 року № 505 "Про реєстрацію Статуту РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "КИЇВСЬКА ПАТРІАРХІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ" у новій редакції та від 08 липня 2016 року "Про нову редакцію Статуту про управління Української Православної Церкви Київський Патріархат"", - йдеться в повідомленні.

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"Отже, на підставі рішень Помісного собору УПЦ КП від 15.12.2018 року релігійне об’єднання Українська Православна Церква Київського Патріархату припинило свою діяльність, а релігійна організація "КИЇВСЬКА ПАТРІАРХІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ", яка у відповідності до її статуту (п. 1) була релігійним адміністративним центром та центральним виконавчо-розпорядчим органом УПЦ КП, після створення та реєстрації статуту РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "КИЇВСЬКА МИТРОПОЛІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ)" увійшла до складу релігійного об’єднання УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА (ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ)", - додали в міністерстві.

"Зважаючи на те, що релігійне об’єднання УПЦ КП припинило свою діяльність шляхом об’єднання й приєднання до УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ), всі функції статутних органів колишнього УПЦ КП перейшли до компетенції відповідних керівних органів УПЦ (ПЦУ), які отримали всі повноваження й юридичні підстави для прийняття відповідних рішень стосовно майбутнього тих релігійних організацій, які перебували у складі колишнього релігійного об’єднання УПЦ КП", - констатували в Мінкульті.

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"Священний Синод УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ), як керівний орган цього релігійного об’єднання, на своєму засіданні 27 липня 2019 року (Журнал № 43) ухвалив рішення про припинення діяльності релігійної організації "КИЇВСЬКА ПАТРІАРХІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ" шляхом приєднання до релігійної організації "КИЇВСЬКА МИТРОПОЛІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ)", про що було зроблено відповідний запис у "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", -додали в міністерстві.

"Принагідно інформуємо, що у відповідності до статті 19 Конституції України органи державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. У зв’язку з цим зазначаємо, що всі дії посадових осіб Міністерства культури України, відповідальних за реєстрацію статутів та державну реєстрацію релігійних організацій, вчинялися, вчиняються й будуть вчинятися в майбутньому виключно в рамках законодавства України. Будь-які спроби й намагання заблокувати процес державної реєстрації низки релігійних організацій, які колись входили до релігійного об’єднання з такою назвою й після Помісного Об’єднавчого Собору, що відбувся 15 грудня 2018 року, прийняли рішення увійти до складу помісної (самостійної) УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ), можуть бути інтерпретовані, як намагання втрутитися в діяльність посадових осіб – державних реєстраторів Міністерства культури України", - акцентували в міністерстві.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3133703

20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.

Після цього Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосійського монастиря. Однак храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.

Почесний патріарх Філарет також звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій Православної церкви України". Він стверджує, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва.