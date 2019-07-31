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31.07.19 13:18

Лукашенко запросив Зеленського відвідати Білорусь "будь-коли і в будь-якому форматі"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив президента України Володимира Зеленського відвідати Білорусь у будь-який час і в будь-якому форматі.

Лукашенко запросив Зеленського відвідати Білорусь "будь-коли і в будь-якому форматі"

Про це повідомили в пресслужбі білоруського лідера за підсумками телефонної розмови президентів, передає Цензор.НЕТ.

"Олександр Лукашенко запросив президента України відвідати Білорусь у будь-який час і в будь-якому форматі. Володимир Зеленський це запрошення із задоволенням прийняв", - заявили в пресслужбі.

Зі свого боку Зеленський ще раз підтвердив запрошення, раніше надіслане на адресу глави білоруської держави, відвідати Україну в рамках II Форуму регіонів Білорусі та України, який відбудеться в жовтні цього року в Житомирі.

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"Лукашенко запрошення прийняв, зазначивши, що як ініціатор і співавтор цього заходу бачить його високу ефективність і користь для економік обох країн", - додали в пресслужбі.

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