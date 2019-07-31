Понад 4 тисячі флаконів препарату для лікування раку крові незабаром розподілять по Україні, - Супрун

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Препарат використовують для лікування дорослих та дітей з раком крові. Ліків достатньо, щоб забезпечити майже всю заявлену потребу. Ці ліки мають значно вищу ефективність, ніж ті, які закуповувалися раніше. У майже 92% випадках лікування рекомбінантною аспарагіназою настає ремісія, а вживання препарату протягом 2 років знижує ймовірність виникнення рецидиву до 98%", - написала Супрун.

Також Супрун зазначила, що кожен пацієнт може перевірити наявність ліків у своєму регіоні. Медичні установи мають розміщувати інформацію про наявність ліків, закуплених за державні кошти. У тому числі і про розподіл ліків у кожній конкретній області.

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Якщо ліки є в програмі, але в лікарні немає інформації про них, то потрібно написати запит про доступ до публічної інформації на ім'я головного лікаря про наявність певного медичного препарату і звернутися в регіональне управління охорони здоров'я.