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31.07.19 14:41

Новим бізнес-омбудсменом в Україні стане ексмер Варшави Свенчицький, - Шемета

Нинішній член польського парламенту Марчін Свенчицький обійме посаду бізнес-омбудсмена восени поточного року замість Альгірдаса Шемети.

Новим бізнес-омбудсменом в Україні стане ексмер Варшави Свенчицький, - Шемета

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Учора на засіданні ради (бізнес-омбудсмена, РБО, – ред.) було затверджено кандидатуру майбутнього бізнес-омбудсмена України пана Марчіна Свенчицького, нинішнього члена польського парламенту, колишнього мера Варшави, а також колишнього міністра міжнародних економічних відносин у першому уряді Тадеуша Мазовецького," - сказав Шемета.

За його словами, Свенчицький розпочне роботу вже цієї осені.

Раніше Шемета обіймав посаду міністра фінансів в уряді Литви (1997-1999 рр., 2008-2009 рр.), а також обіймав посаду Єврокомісара - спочатку з питань фінансового програмування і бюджету (2009-2010 рр.), потім - з питань оподаткування, митних питань, статистики, аудиту і боротьби з шахрайством (2010-2014 рр.).

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