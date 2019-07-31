"Укрзалізниця" скоротить пасажирські перевезення, якщо Кабмін не знизить земельний податок для компанії, - Рязанцев

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві директора з розвитку бізнесу "Укрзалізниці" Андрія Рязанцева, розміщеному на сайті компанії.

За його словами, під час голосування бюджету на 2019 рік внесли зміни до Податкового кодексу, згідно з якими "підприємство додатково обтяжили податками в сумі 3 мільярди гривень".

"У жодній країні світу під залізницями податок на землю не сплачується взагалі", - додав він.

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Рязанцев наголосив, що ДФС, Мінфін, Мінагрополітики, Мінекономрозвитку, Мінрегіон, Мін'юст з різних причин вирішили відправити на доопрацювання проєкт закону про зміни в Податковому кодексі щодо повернення коефіцієнта 0,25 при оподаткуванні земель залізничного транспорту, який розробила УЗ. Ініціативу "Укрзалізниці" підтримало лише Міністерство інфраструктури.

"До чого призведуть додаткові витрати Укрзалізниці в 3 млрд грн на рік? По-перше, підприємство буде змушене переглянути обсяги пасажирських перевезень в сторону зменшення. Також будемо змушені активізувати роботу щодо скорочення малоефективної інфраструктури, незважаючи на те, що в більшості випадків вона несе на собі соціально-економічне навантаження в депресивних регіонах", - заявив директор з розвитку бізнесу УЗ.