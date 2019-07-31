Зеленський призначив Буроменську і Нечитайло держуповноваженими АМКУ

Відповідні укази президента України №566/2019 і №567/2019 від 31 липня оприлюднено в середу на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Ольга Нечитайло до призначення в АМКУ була експерткою енергетичного сектору Офісу ефективного регулювання (BRDO). Наталя Буроменська - адвокатка.
Ольга Нечитайло
Наталя Буроменська
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 5 липня звільнила Агію Загребельську, Валерія Полюховича з посади держуповноважених АМКУ та Андрія Вовка - з посади заступника голови комітету-держуповноваженого.