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31.07.19 15:03

Зеленський призначив Буроменську і Нечитайло держуповноваженими АМКУ

Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Нечитайло та Наталію Буроменську державними уповноваженими Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Зеленський призначив Буроменську і Нечитайло держуповноваженими АМКУ

Відповідні укази президента України №566/2019 і №567/2019 від 31 липня оприлюднено в середу на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Ольга Нечитайло до призначення в АМКУ була експерткою енергетичного сектору Офісу ефективного регулювання (BRDO). Наталя Буроменська - адвокатка.

Зеленський призначив Буроменську і Нечитайло держуповноваженими АМКУ 01

Ольга Нечитайло

Зеленський призначив Буроменську і Нечитайло держуповноваженими АМКУ 02

Наталя Буроменська

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 5 липня звільнила Агію Загребельську, Валерія Полюховича з посади держуповноважених АМКУ та Андрія Вовка - з посади заступника голови комітету-держуповноваженого.

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