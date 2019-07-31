Від початку року в окупованому РФ Криму затримано 57 кримських татар, - Меджліс

Про це на пресконференції сказав член Меджлісу кримськотатарського народу Ескандер Барієв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

За даними Меджлісу, в першому півріччі 2019 року зафіксовано 73 незаконні обшуки в Криму (55 - в будинках кримських татар), 69 затримань (57 - кримських татар), 57 допитів, 200 арештів, 381 порушення права на справедливий суд.

36 заарештованих незаконно були етаповані з півострова.

Також дивіться: Фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" у відеозверненні підтримали учасників акції на Красній площі. ВIДЕО

"Цікава тенденція в цьому півріччі - почали затримувати жінок. Так, поточного року були затримані три кримськотатарські жінки", - підкреслив Барієв.

За його словами, кількість незаконних дій російських силовиків щодо проукраїнських активістів і кримських татар залишається на рівні попереднього року.