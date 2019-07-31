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31.07.19 15:41

Під час окупації в тюрмах Криму і Донбасу перебували 30 тис. українців, переправлено лише 554, - Мін'юст

Міністерство юстиції заявило, що в тюрмах і слідчих ізоляторах, які розташовані на тимчасово непідконтрольній території України (окремі райони Донецької, Луганської областей і АР Крим), на момент окупації РФ перебували понад 30 тисяч українців, які були ув'язнені до 2014 року за рішенням українських судів.

Під час окупації в тюрмах Криму і Донбасу перебували 30 тис. українців, переправлено лише 554, - Мін'юст

Про це повідомив Мін'юст у відповідь на інформаційний запит "112 Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 01.01.2014 в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах утримувалося 32 тис. 409 в'язнів-українців на тимчасово непідконтрольною території України, з них: Донецька область - 17 тис. 703, Луганська область - 11 тис. 325, АР Крим - 3 тис. 381", - повідомили у відомстві.

У Мін'юсті також зазначили, що наразі з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також з АР Крим для відбування покарання на підконтрольних Україні територіях було переведено 554 засуджених.

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Основну кількість засуджених перевели з Луганської та Донецької областей - 542 людини, з АР Крим перевели 12 осіб.

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