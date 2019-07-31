Холодницький подав апеляцію на виправдувальний вирок Труханову у справі одеського заводу "Краян"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на САП.

"Керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким подано апеляційну скаргу на виправдувальний вирок Малиновського районного суду м. Одеси від 04.07.2019, яким чинного Одеського міського голову та інших співучасників визнано невинуватими у вчиненні інкримінованих злочинів щодо заволодіння коштами бюджету у сумі понад 92 млн грн внаслідок реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адмінкорпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеною ціною", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лише аналізом змісту самого вироку "встановлено достатньо підстав для його скасування (неповнота судового розгляду, невідповідність висновків суду фактичним обставинам, істотне порушення вимог кримінального процесуального закону)".

"Натомість після виходу із відпустки прокурорів, які підтримували публічне обвинувачення, і ознайомлення ними з матеріалами судового провадження, очевидно буде встановлено і інші обставини у межах підстав для скасування вироку, а відповідно і для внесення доповнень до апеляції", - зазначає САП .

Наголошується, що вимоги апеляційної скарги стосуються "необхідності скасування необґрунтованого виправдувального вироку і постановлення нового, згідно з яким визнати винними осіб, яких виправдано судом першої інстанції, та призначити покарання, зазначене прокурорами у судових дебатах".

"Серед іншого, слід зазначити, що суд у вироку навіть не прийняв рішення з приводу провадження щодо юридичної особи – ТОВ "Девелопмент Еліт", що є обов’язковим при ухваленні виправдувального вироку відповідно до ч. 4 ст. 374 КПК України", - додали в САП.

Прокуратура наголосила, що судді перебували в нарадчій кімнаті менше, ніж зачитували вирок, зумівши за три робочі дні оцінити близько сотні томів доказів і написати понад 370 сторінок вироку.

"При цьому анонс про вихід суду з нарадчої кімнати для оголошення вироку з’явився зранку третього робочого дня перебування у нарадчій кімнаті. Відкинувши ряд доказів сторони обвинувачення, іншій частині доказів оцінки у вироку не надано взагалі, зокрема і показанням свідка Е. Малаховскіса, що суд зобов’язувався зробити, відмовляючи 02.04.2019 прокурору у виклику вказаного свідка", - повідомили в САП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одеський суд викликає прокурорів САП у справі заводу "Краян", за якою виправдано Труханова та інших чиновників Одеси