Половину всіх посвідок на проживання в Польщі отримали українці

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо", про це повідомив прессекретар польського Управління у справах іноземців Якуб Дудзяк.

Згідно з даними Управління, у середині цього року дійсні дозволи на проживання в Польщі були у майже 400 тисяч осіб, близько 199 тисяч з яких отримали українці.

Зазначається, що найбільше посвідок на проживання в Польщі у громадян України, Білорусі та Грузії. За словами Дудзяка, потік іммігрантів у Польщу переважно доповнює потреби ринку праці.

"У першій половині цього року найбільше прибуло громадян: з України - 19,4 тис. осіб, Білорусі - 3 тисячі, Грузії - 1,3 тис, Індії - 800 осіб і Непалу - 500 осіб", - сказав Дудзяк.

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