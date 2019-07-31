Ми подали до суду на Міністерство культури через зняття з реєстрації УПЦ КП, - Філарет

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив під час пресконференції в Києві.

"Митрополит Епіфаній провів 27 липня Священний синод, на якому ухвалили рішення про створення комісії з ліквідації не тільки Київської патріархії УПЦ КП, а й передачу всього майна Київського патріархату Київській митрополії (ПЦУ. – Ред.) без нашого відома, без нашого дозволу", - заявив він.

"Що нас особливо турбує, що міністерства і культури, і юстиції теж прийняли рішення про зняття з реєстрації Київської патріархії (УПЦ КП. – Ред). Цього права вони не мають. Чому не мають? Тому що я не звертався до них про ліквідацію Київської патріархії, а без звернення патріарха або керівника тієї чи іншої єпархії міністерство юстиції та міністерство культури не мають права не реєструвати ні знімати з реєстрації", - додав патріарх.

Філарет зауважив, що всі єпархії ПЦУ перереєстрували свої статути з Київського патріархату на Православну церкву України, а Київська патріархія УПЦ КП не подавала прохання про перереєстрацію на ПЦУ. "Раз ми не подавали, то міністерство юстиції немає права без нашої згоди, без нашого прохання знімати нас з реєстрації, тому ми подали в суд на Міністерство культури, яке незаконно зняло з реєстрації Київську патріархію і Українську православну церкву Київського патріархату", - наголосив він.



"Суду поки ще не було, але позов ми подали", - додав Філарет.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві культури заявили, що релігійне об'єднання Українська Православна Церква Київського Патріархату припинила свою діяльність, відповідний запис внесено до Єдиного держреєстру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філарет закликав Міністерство юстиції України продовжити реєстрацію УПЦ Київського патріархату