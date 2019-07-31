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31.07.19 17:23

Ми встановили, що Ситник втручався в американські вибори. Тепер він мстить, - суддя Вовк

Справа проти суддів Окружного адміністративного суду м.Києва є політично мотивованою і пов'язаною з рішенням ОАСК проти директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника.

Ми встановили, що Ситник втручався в американські вибори. Тепер він мстить, - суддя Вовк

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє голова ОАСК Павло Вовк, інформує Цензор.НЕТ.

"Справа проти мене – політична. Я переконаний, що, окрім аргументів, які я і мій захист вже озвучили, це ще й особиста помста директора НАБУ Ситника за рішення ОАСК, яке встановило його протиправне втручання у вибори президента США", - йдеться в повідомленні.

Також Вовк нагадав, що справу, відповідачем у якій, зокрема, був і Артем Ситник, по суті розглядав Окружний адміністративний суд Києва і ухвалив рішення в грудні 2018 року.

"ОАСК встановив, що Ситник як керівник антикорупційного відомства перевищив свої посадові повноваження, грубо порушив законодавство України, в результаті чого став інструментом зовнішньополітичних процесів та втрутився у формування зовнішньої політики України. А взагалі йдеться про справу розголошення інформації слідства, саботаж виборчої кампанії іншої держави і багато чого іншого. ОАСК як незалежний суд встановив: з боку Ситника було перевищення повноважень і втручання у вибори у США. І це завдало шкоди інтересам держави Україна", - уточнив голова ОАСК.

Вовк зазначив, що президент США Трамп публічно висловлювався, що офіційний Київ намагався саботувати його виборчу кампанію і вимагав від тодішньої української влади негайно розслідувати факти протиправних дій Ситника.

"Ситник персонально зацікавлений у тому, щоб дискредитувати суддів Окружного адміністративного суду та уникнути відповідальності за свої протиправні дії", - наголосив Павло Вовк.

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Ми встановили, що Ситник втручався в американські вибори. Тепер він мстить, - суддя Вовк 01

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