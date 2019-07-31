Росія виплатила Україні 2,3 млн євро компенсації за забруднення нафтопроводу "Дружба"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укртранснафти" в Facebook.

Зазначається, "Укртранснафта" отримала від російської "Транснефти" частину компенсації в розмірі понад 2,3 млн євро за потрапляння нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук до української ділянки нафтопроводу "Дружба". Зокрема, ця сума дозволила покрити недоотриманий дохід компанії, спричинений тимчасовою зупинкою транзиту у квітні поточного року.

"Розмір компенсації визначається в рамках додаткової угоди до чинного договору на транзит та залежить від періоду резервування ПАТ "Транснефть" потужностей української нафтотранспортної системи, до якої потрапила нафта із підвищеним вмістом хлорорганіки", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невідомо, якої якості була нафта, що поставлялася РФ в ЄС до того, як про забруднення стало відомо, - глава Укртранснафти Гавриленко

Нагадаємо, 19 квітня 2019 року концерн "Білнафтохім" заявив про різке погіршення якості нафти,що надходить по нафтопроводу з Росії.

22 квітня Мозирський нафтопереробний завод був виведений з ладу через неякісну російську нафту, про що повідомили в прес-службі підприємства. 23 квітня Білорусь призупинила експорт світлих нафтопродуктів з РФ в Україну, Польщу і країни Балтії.

У ніч на 24 квітня Польща на невизначений термін зупинила транзит російської нафти по нафтопроводу "Дружба", 25 квітня до такого ж кроку вдалася Україна.

26 квітня в Росії заявили, що нафта в нафтопроводі була забруднена навмисне. Джерело забруднення виявили в Самарі, на вузлі місцевої приватної структури "Самаратранснафта-Термінал".

За попередньою оцінкою, обсяг неякісної нафти в трубопроводах системи "Дружба" на ділянках у Росії, Білорусі, Україні та Польщі становить близько 5 млн тонн.

30 квітня Білорусь повністю припинила прийом нафти з РФ до повного витіснення з трубопроводу "Дружба" забрудненого сировини.

2 травня агентство БЕЛТА повідомило, що по нафтопроводу "Дружба" на кордон Білорусі надійшла чиста нафта.

7 травня в Російській Федерації чотирьох осіб заарештували у справі про забруднення нафти в трубопроводі "Дружба".

11 травня "Укртранснафта" відновила транзит російської нафти до Європи.