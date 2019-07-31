Омбудсмен Денісова отримала повістку від ГПУ й готується йти на допит, - адвокат

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив адвокат омбудсмена Андрій Тарасов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже отримали відповідну повістку від Генеральної прокуратури вчора (30 липня. - Ред.), готуємося йти на допит", - повідомив захисник, але відмовився відповісти на запитання про дату допиту, оскільки "це таємниця слідства".

Сайт Генеральної прокуратури України поки не містить даних про виклик Людмили Денісової на допит.

Адвокат Андрій Тарасов відмовився коментувати зміст записів, оприлюднених минулого тижня Національним антикорупційним бюро України.

"Наскільки я розумію з цих записів, то це докази в кримінальному провадженні. Саме суд, якщо ця справа дійде до суду, надаватиме юридичну оцінку цим доказам, зокрема і щодо їхньої допустимості та ідентичності. Поки що немає чого коментувати", - сказав Тарасов.

"Щодо оскарження рішень НАЗК. Дійсно, НАЗК у 2018 році провело повну перевірку декларацій за 2015, 2016 і 2017 роки, коли ще Людмила Леонтіївна була народним депутатом, вони знайшли там, на їхню думку, певні порушення і ухвалили рішення про звернення до НАБУ про порушення кримінального провадження щодо неправомірного декларування. Ці рішення були оскаржені нами ще в 2018 році в адміністративному суді. Суд у червні 2019 року ухвалив відповідне рішення. Щодо перебігу цієї справи, то ні я, ні уповноважена до суддів адміністративного суду не зверталися щодо пришвидшення або позитивного вирішення спору", – додав адвокат.

Нагадаємо, 26 липня директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час призначення члена ВККС врахувала "побажання" Вовка в обмін на скасування трьох протоколів Національного агентства з питань запобігання корупції.

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