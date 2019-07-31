"Може, мені час купити твоє вухо?" - Портнов погрожує в мережі у відповідь на нагадування про його роботу на режим Януковича

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пост Данилюка.

"Режим Януковича звозив з усієї країни криміналітет, роздавав їм мєнтівську зброю і ці тварини влаштовували у Києві нічні полювання, калічачи та вбиваючи протестувальників і просто нічних перехожих. Андрій Портнов був першим заступником голови Адміністрації Президента Януковича", - написав Данилюк.

У відповідь ексзаступник глави адміністрації президента Віктора Януковича почав погрожувати в коментарях.

"Може, мені час купити твоє вухо?" - написав Портнов.

Данилюк відреагував на слова Портнова і попросив докладніше пояснити, що він має на увазі. Але Портнов не відповів.

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