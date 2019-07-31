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31.07.19 18:40

Українці майже 130 мільйонів разів виїжджали за межі країни в 2014-2018 роках, - ДПСУ

У період із 1 січня 2014 року по 31 грудня 2018-го зафіксовано 127,8 мільйона фактів перетину українцями державного кордону на виїзд.

Українці майже 130 мільйонів разів виїжджали за межі країни в 2014-2018 роках, - ДПСУ

Такі відомості надала Державна прикордонна служба України у відповідь на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"У період із 1 січня 2014 року по 31 грудня 2018-го зафіксовано 127,8 мільйона фактів перетину державного кордону громадянами України на виїзд з України, зокрема на українсько-польській ділянці кордону зафіксовано 46,5 мільйона таких фактів", - розповіли в ДПСУ.

Нагадаємо, 11 червня 2017 року запрацював безвізовий режим між Україною і Європейським Союзом. За наступні два роки українські громадяни здійснили 42,6 мільйона поїздок до країн ЄС.

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