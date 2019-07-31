Правозахисники просять Раду і правоохоронні органи з'ясувати, чи призначала ВККС суддів за квотою Денісової

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Центру інформації про права людини, інформує Цензор.НЕТ. Заяву підписали Українська Гельсінська спілка з прав людини, Центр громадянських свобод, Центр прав людини ZMINA та інші організації.

Як зазначають правозахисники, 26 липня Національне антикорупційне бюро України спільно з Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України оприлюднили інформацію, яка може свідчити про вчинення Денісовою корупційних дій.

"Згідно з оприлюдненим НАБУ аудіозаписом телефонних розмов, голова Окружного адміністративного суду м. Києва (ОАСК) Павло Вовк і деякі судді втручались у діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) та організували ухвалення свідомо неправосудних рішень для уникнення обов'язкового кваліфікаційного оцінювання. За втручання Павла Вовка було забезпечено зміну двох членів ВККС на наперед визначених "лояльних" переможців конкурсу за квотою Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Державної судової адміністрації", - йдеться в заяві.

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Крім цього, як нагадують правозахисники, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило недостовірну інформацію в деклараціях колишнього народного депутата, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової за 2015, 2016 та 2017 роки. "За даними слідства та як свідчать оприлюднені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, Людмила Денісова в обмін на скасування цих протоколів погодилася відкликати раніше призначеного за її квотою члена ВККС Андрія Козлова та замінити його на більш "лояльного" кандидата. 27 червня 2019 року, фактично на підтвердження заяв НАБУ та ГПУ, стало відомо, що Л. Денісова звільнила А. Козлова та призначила новий конкурс", - наголосили автори заяви.

На думку правозахисників, оприлюднена правоохоронними органами інформація "кидає тінь на репутацію омбудсмана, ставить під сумнів його незалежність та неупередженість, більш того - свідчить про можливе вчинення кримінального правопорушення Уповноваженим ВР з прав людини Людмилою Денісовою".

У зв'язку з цим вони звернулися в правоохоронні органи з вимогою провести незалежне розслідування інформації, оприлюдненої НАБУ та ГПУ, щодо ймовірного скоєння Денісовою кримінального злочину.

Також правозахисники закликають Верховну Раду ІХ скликання створити тимчасову спеціальну комісію і підготувати висновок про наявність чи відсутність підстав для звільнення з посади Уповноваженого у зв'язку з порушенням присяги.

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Нагадаємо, 26 липня директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час призначення члена ВККС врахувала "побажання" Вовка в обмін на скасування трьох протоколів Національного агентства з питань запобігання корупції.

31 липня адвокат Денісової повідомив, що вона отримала виклик на допит у Генеральну прокуратуру.