Партію необлікованого спирту вартістю понад 1 млн грн вилучено з незаконного обігу у Львівській області. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

У межах проведення операції "Акциз-2019" було встановлено, що на території області здійснюється незаконне перевезення спирту.

За результатами огляду автомобіля Mersedes Sprinter під керуванням місцевого жителя в цьому транспортному засобі виявлено 4 тис. 560 літрів необлікованого спирту, розлитого в пластмасову тару орієнтовною вартістю 1,1 млн грн.

Зазначений спирт описано, вилучено та передано на відповідальне зберігання.

За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального злочину за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст. 204 КК України.

Тривають слідчі дії.

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