Десятьом підозрюваним у справі про вбивство Сармата продовжили тримання під вартою

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Крапка", таким чином суд підтримав клопотання прокурора Геннадія Фоміна.

Суд тривав цілий день з перервами, а в ніч із 29 на 30 липня продовжився. На лаві підсудних опинилися підозрювані в скоєнні вбивства Артем Матюшин, Микола Ломака, Олександр Обухов і Максим Володимиренков, імовірні організатори Михайло Сігіда, Євген Бродський і Віктор Власюк, а також фігуранти справи про розбійний напад у Дніпрі А. Зеленкін, Тарас Мовчан, Д. Смирнов і С. Кузнєцов.

Адвокати підозрюваних вимагали перенести засідання, мотивуючи це тим, що станом на 21:30 закінчився робочий день. Адвокат Миколи Ломаки, Олександра Обухова та Максима Володимиренкова залишив зал за сімейними обставинами, після чого їм надали безкоштовного адвоката.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.



У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.

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Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка об'єднали ще з одню - розбійним нападом на сім'ю Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року. У ньому підозрюваними проходять чотири людини з так званої групи Віктора Власюка - передбачуваний організатор вбивства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смирнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.

Поліція вручила повістку народному депутату Олександру Пономарьову з викликом на допит у справі про вбивство учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешко (Сармата). Згодом стало відомо, що на допит викликали і народного депутата Сергія Валентірова. Обидва на допит не з'явилися, їх викликали повторно.