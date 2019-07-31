З 1 серпня почнеться розмінування навколо моста в Станиці Луганській, про це домовилися в Мінську, - Оліфер

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер, інформує Цензор.НЕТ.

"Українська сторона надала свої пропозиції щодо ремонту мосту у Станиці Луганській. Досягнуто домовленості щодо початку розмінування прилеглих до мосту територій від завтрашнього дня. До початку ремонту на мосту має бути прибрано блокпост та символи квазіугруповань НЗФ ОРЛО, подальший демонтаж фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської має бути одночасним та дзеркальним", - написала Оліфер.

За її словами, ТКГ констатувала збереження загалом режиму тиші на Донбасі.

"Тристороння контактна група констатувала, що в цілому режим тиші, оголошений 21 липня 2019 року, зберігається. За цей період не було жертв серед мирних мешканців. Разом з тим не виконуються домовленості щодо надання безпечного доступу СММ ОБСЄ на території ОРДЛО", - зазначила речниця Кучми.

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"У гуманітарній підгрупі продовжують працювати над підтвердженням утримуваних осіб та готують все необхідне для подальшого звільнення людей. Активізовано роботу з пошуку зниклих безвісти: найближчим часом буде узгоджено алгоритми ідентифікації та передачі останків загиблих. У підгрупі із соціально-економічних питань працюють над питаннями життєзабезпечення Донбасу", - додала вона.