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31.07.19 19:58

Суд стягнув з РФ 60 тис. євро за моральну шкоду, завдану збройною агресією проти України

Бердичівський міський суд Житомирської області задовольнив позовну заяву позивачів С. до Російської Федерації про відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Суд стягнув з РФ 60 тис. євро за моральну шкоду, завдану збройною агресією проти України

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал "Судова влада України", з Російської Федерації на користь кожного з позивачів С. стягнуто моральну шкоду в розмірі 1 866 600 гривень, що еквівалентно 60 000 євро за офіційним курсом Національного банку України.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що їхній син С. загинув унаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, а також, з огляду на особливий цинізм, з яким Російською Федерацією порушуються основоположні права й свободи людини в Україні. Через смерть сина позивачі вказують, що втратили сенс життя та віру в майбутнє, постійно відчувають страждання від втрати рідної людини, що не дає можливості нормально спілкуватись з оточуючими, працювати та підтримувати нормальний соціальний спосіб життя, оскільки постійно перебувають у стресовому стані, що супроводжується періодичними депресіями.

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"Розмір моральної шкоди був встановлений з урахуванням характеру і обсягу завданих їм моральних страждань, істотного порушення конституційних прав С., умисного характеру дій, а також почуття безпорадності та розчарування, які відчувають позивачі роками через неможливість відновити порушені права сина та їх особисті права", - йдеться в повідомленні.

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