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31.07.19 20:38

Суд визначив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту ексзаступнику глави поліції Одещини Гейку

Солом'янський районний суд Києва відмовився взяти під варту колишнього першого заступника начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Костянтина Гейка й обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Суд визначив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту ексзаступнику глави поліції Одещини Гейку

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Українським Новинам" повідомили в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Обрали цілодобовий домашній арешт", - розповіли у відомстві.

САП має намір оскаржити це рішення, оскільки вона наполягає на арешті і встановленні застави.

Раніше суд відмовився взяти під варту ексначальника поліції області Дмитра Головіна і відправив його під цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, Головін і Гейко підозрюються в розкраданні партії контрабандних сигарет зі складу речових доказів на суму близько 50 млн гривень.

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