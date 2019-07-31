Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
31.07.19 20:53

На ремонт моста у Станиці Луганській знадобиться кілька місяців, - Сайдік

Ремонт моста у Станиці Луганській потребуватиме кількох місяців. При цьому пункт пропуску використовуватиметься безперебійно, хоча в його роботі і можуть виникнути певні обмеження.

На ремонт моста у Станиці Луганській знадобиться кілька місяців, - Сайдік

Про це заявив спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з питань України Мартін Сайдік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Їхня тривалість (ремонтних робіт моста. - Ред.) цілком імовірно становитиме кілька місяців", - сказав Сайдік журналістам у середу в Мінську.

Спецпредставник зазначив, що від завтра розпочнеться розмінування прилеглої до моста території, "що є природною передумовою виконання всіх ремонтних робіт".

"Через це можуть виникнути тимчасові обмеження пропуску у зв'язку з виконанням цього пункту (в Станиці Луганській. - Ред.)", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 1 серпня почнеться розмінування навколо моста в Станиці Луганській, про це домовилися в Мінську, - Оліфер

Після цього, продовжив Сайдік, згідно з домовленостями, буде негайно демонтовано фортифікаційні споруди, а потім розпочнуться самі ремонтні роботи.

При цьому він наголосив, що передбачається безперебійне використання пропускного пункту в Станиці Луганській.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Тристороння контактна група в Мінську зуміла домовитися про розмінування території навколо моста в  Станиці Луганській. Розмінування почнеться з 1 серпня.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100