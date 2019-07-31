На ремонт моста у Станиці Луганській знадобиться кілька місяців, - Сайдік

Про це заявив спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з питань України Мартін Сайдік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Їхня тривалість (ремонтних робіт моста. - Ред.) цілком імовірно становитиме кілька місяців", - сказав Сайдік журналістам у середу в Мінську.

Спецпредставник зазначив, що від завтра розпочнеться розмінування прилеглої до моста території, "що є природною передумовою виконання всіх ремонтних робіт".

"Через це можуть виникнути тимчасові обмеження пропуску у зв'язку з виконанням цього пункту (в Станиці Луганській. - Ред.)", - додав він.

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Після цього, продовжив Сайдік, згідно з домовленостями, буде негайно демонтовано фортифікаційні споруди, а потім розпочнуться самі ремонтні роботи.

При цьому він наголосив, що передбачається безперебійне використання пропускного пункту в Станиці Луганській.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Тристороння контактна група в Мінську зуміла домовитися про розмінування території навколо моста в Станиці Луганській. Розмінування почнеться з 1 серпня.