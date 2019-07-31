У зону відчуження ЧАЕС запустять річкові туристичні маршрути

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна агенція з управління зоною відчуження у фейсбуці

Як повідомляється в тексті, Агентством розроблено водні маршрути відвідування зони відчуження. У розробці маршрутів були задіяні фахівці Чорнобильського заповідника, ДСП "Екоцентр" і ДП "ЦОТІЗ". Зокрема, маршрути передбачають пересування річками Прип'ять та Уж.

Як зазначає керівництво ДАЗВ, розвиток нових форм відвідування Зони відчуження був проініційований туристичними операторами у зв’язку зі зростанням кількості відвідувачів за минулі 5 років майже у 10 разів. Окрім того, водні маршрути дають можливість побачити інший бік Зони відчуження - її природу.

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"Усі маршрути перевірені дозиметристами і є безпечними для відвідувачів", - йдеться в повідомленні.

Усі поїздки мають здійснюватися із дотриманням вимог Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Правил радіаційної безпеки при проведенні робіт у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення".

"Наразі здійснюються організаційні заходи щодо впровадження зазначених маршрутів для відвідувачів", - зазначено в повідомленні.

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