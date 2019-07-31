Генсек НАТО Столтенберг знову закликав Росію врятувати ракетний договір

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на DW.

"Ми все ще закликаємо Росію повернутися до дотримання договору і врятувати його", - наголосив Столтенберг у Брюсселі під час спільної пресконференції з міністром оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер.

При цьому він визнав, що "ми спостерігаємо крах угоди".

Генсек Альянсу вкотре зазначив, що, на його думку, причиною цього стало порушення Росією положень договору. За словами Столтенберга, Москва роками розміщує нові ракети середньої дальності, які, зокрема, здатні нести ядерні боєголовки і можуть "досягнути європейських міст за кілька хвилин". Водночас Столтенберг запевнив, що Альянс "готовий до життя у світі без цієї угоди".

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Раніше радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон підтвердив, що Вашингтон вийде з ракетного договору 2 серпня.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 лютого держсекретар США Майкл Помпео оголосив, що з 2 лютого його країна припиняє дію договору 1987 року із СРСР про відмову від розміщення ракет малої і середньої дальності. Рішення США пов'язано з тим, що Росія істотно порушує умови договору.

У жовтні минулого року президент Дональд Трамп повідомив, що планує відмовитися від угоди, пославшись на невиконання Росією своїх зобов'язань. Договір був підписаний в 1987 році президентом США Рональдом Рейганом і лідером Радянського Союзу Михайлом Горбачовим.

Вашингтон стверджує, що Москва порушила договір РСМД, створивши і розгорнувши ракетну систему 9М729. За словами джерела в Державному департаменті, США нещодавно повідомили своїм західним союзникам, що Росія вже розгорнула чотири дивізіони, озброєних крилатою ракетою 9М729. Зараз Росія має у своєму розпорядженні 100 таких ракет.

4 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про призупинення виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

11 березня тодішній президент України Петро Порошенко заявив, що на порядку денному стоїть питання створення високоточних ракет для української армії.