Південноафриканська поліція затримала всіх підозрюваних у вбивстві українського туриста

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це йшлося в повідомленні на поліцейському форумі передмістя Кейптауна Хаут-Бей у Facebook.

Увечері цього ж дня на поліцейському форумі передмістя Кейптауна Хаут-Бей у Facebook повідомили про затримання ще одного чоловіка, оголошеного в розшук у справі Іванова. Усім підозрюваним обиратимуть запобіжний захід 2 серпня, йдеться в повідомленні.

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Першого підозрюваного, раніше судимого Синаї Мпоселву, затримали по гарячих слідах, у нього був закривавлений рюкзак убитого. Про це розповів посол України в ПАР Тарас Кузьмич.

"Зазіхнув на рюкзак туриста, який він не захотів віддати, спробував боротися, і тоді його двічі вдарили ножем у груди. Наш співвітчизник стік кров'ю. Що дивно: напад стався в досить людному місці, неподалік парковки, серед білого дня. Це безпечний маршрут, який часто відвідують туристи, тут виходять гарні фото. Але, звичайно, в країні високий рівень злочинності, потрібно бути обачним", - сказав дипломат.

За його словами, нещодавно грабіжники в Преторії атакували посла Бельгії, але той відразу ж віддав усе, що при ньому було, і його не чіпали.

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Українця в ПАР убили вперше, стверджує Кузьмич.

"Для ПАР це величезний удар по туризму, який годує країну. Тим паче, інцидент стався в популярному серед туристів Кейптауні... Мер Кейптауна Дам Плато обіцяє допомогти з організацією панахиди на дев'ять днів у неділю, 4 серпня (привезуть православного священика), а також репатріацією тіла в Одесу, звідки родом Іванов. Крім того, інцидент вийшов на рівень місцевого парламенту, який ухвалив виділити додатково півсотні патрульних у нацпарку, де вбили Іванова. А ще щодо вбивства відбудеться спецзасідання поліції та влади", - повідомив посол.

Українські дипломати обіцяють стежити за перебігом розслідування.